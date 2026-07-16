Камалія після госпіталізації вперше назвала діагноз і чому їй можуть видалити частину кишківника

Камалія

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Українська співачка Камалія вперше відверто розповіла про серйозне хронічне захворювання кишківника, яке може становити загрозу для життя.

Так, шанувальники забили на сполох ще на початку червня. Тоді зірка потрапила на «швидкій» до лікарні, але подробиць не розкривала. Тепер же Камалія на телеканалі «Дім» зізналася, недуга загострюється двічі на рік, а основною причиною погіршення стану є сильний стрес. Саме нервове виснаження, пов’язане з російськими обстрілами та особистою трагедією, призвело до її госпіталізації.

Камалія

«У мене є стара хронічна історія, пов’язана зі шлунково-кишковим трактом. Двічі на рік загострюється. Це небезпечно, бо може закінчитися летальним випадком. Проблема загострюється через нервовий стан. Наш бізнес-центр тричі атакували сімома ракетами. Потім я дізналася, що двоюрідний брат загинув на війні. Після поховання мені стало зле. Я терпіла, пила пігулки й знепритомніла. Мене госпіталізували», — поділилася співачка.

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Нині артистка перебуває під наглядом лікарів. Медики намагаються стабілізувати її стан без хірургічного втручання, однак не виключають, що в майбутньому уникнути операції може і не вдасться.

«Потрібне оперативне втручання. Але спочатку лікарі намагаються лікувати консервативно. Якщо загострення повторюватимуться, доведеться видаляти частину кишківника», — зізналася Камалія.

Нагадаємо, нещодавно Камалія шокувала, як після розлучення із Захуром зірвала заручини з іншим чоловіком. Зірка розкрила подробиці.

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