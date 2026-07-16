ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
621
Час на прочитання
1 хв

Камалія після госпіталізації вперше назвала діагноз і чому їй можуть видалити частину кишківника

Зірка переживає непростий період.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Гажала Валерія Гажала
Коментарі
Камалія

Камалія

Українська співачка Камалія вперше відверто розповіла про серйозне хронічне захворювання кишківника, яке може становити загрозу для життя.

Так, шанувальники забили на сполох ще на початку червня. Тоді зірка потрапила на «швидкій» до лікарні, але подробиць не розкривала. Тепер же Камалія на телеканалі «Дім» зізналася, недуга загострюється двічі на рік, а основною причиною погіршення стану є сильний стрес. Саме нервове виснаження, пов’язане з російськими обстрілами та особистою трагедією, призвело до її госпіталізації.

Камалія

Камалія

«У мене є стара хронічна історія, пов’язана зі шлунково-кишковим трактом. Двічі на рік загострюється. Це небезпечно, бо може закінчитися летальним випадком. Проблема загострюється через нервовий стан. Наш бізнес-центр тричі атакували сімома ракетами. Потім я дізналася, що двоюрідний брат загинув на війні. Після поховання мені стало зле. Я терпіла, пила пігулки й знепритомніла. Мене госпіталізували», — поділилася співачка.

Нині артистка перебуває під наглядом лікарів. Медики намагаються стабілізувати її стан без хірургічного втручання, однак не виключають, що в майбутньому уникнути операції може і не вдасться.

«Потрібне оперативне втручання. Але спочатку лікарі намагаються лікувати консервативно. Якщо загострення повторюватимуться, доведеться видаляти частину кишківника», — зізналася Камалія.

Нагадаємо, нещодавно Камалія шокувала, як після розлучення із Захуром зірвала заручини з іншим чоловіком. Зірка розкрила подробиці.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
621
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie