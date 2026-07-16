Олена Лавренюк після нічної атаки РФ показала свій понівечений будинок і звернулася до українців

Олена Лавренюк / © instagram.com/olenalavrenyuk

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Російська атака на Київ у ніч проти 16 липня зачепила й будинок української акторки Олени Лавренюк, відомої за серіалом «Кава з кардамоном» та іншими кінороботами.

Про пережите знаменитість розповіла у своїх соцмережах. Через потужну вибухову хвилю у її будинку повилітали вікна. На щастя, самої Лавренюк у цей момент вдома не було — під час повітряної тривоги вона перебувала в укритті. Артистка також показала кадри наслідків російського удару, на яких видно пошкодження оселі. Водночас вона закликала українців не нехтувати власною безпекою.

«Будь ласка, не ігноруйте сигнали повітряної тривоги. Бережіть себе та своїх близьких. Завжди йдіть в укриття. Життя — найцінніше», — написала зірка.

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Історія Олени Лавренюк / © instagram.com/olenalavrenyuk

Попри серйозні пошкодження будинку, найважливіше, що акторка залишилася неушкодженою. Водночас нічна атака РФ знову принесла трагедію столиці, забравши життя мирних людей та залишивши після себе руйнування.

У ніч проти 16 липня російські війська завдали балістичного удару по Києву. Внаслідок атаки спалахнули пожежі у Дарницькому та Святошинському районах, були пошкоджені складські й адміністративні будівлі. За попередніми даними, є загиблі та постраждалі, серед травмованих — дитина.

Нагадаємо, нещодавно Олена Лавренюк розсекретила, як знімала еротичні сцени та поцілунки з Володимиром Дантесом.

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