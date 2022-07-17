Легендарний The Rolling Stones у Відні заспівав з українцями

Під час виступу The Rolling Stones у Відні в рамках свого туру Sixty запросив взяти участь у їхньому концерті українців.

Так, свій легендарний хіт You Can’t Always Get What You Want колектив виконав у супроводі двох українських хорів – дитячого хору "Дзвіночок" та жіночого хору "Вогник".

Українські колективи спеціально приїхали з Києва, аби у Відні виступити разом з британським рок-гуртом. "Вони пройшли довгий шлях, щоб бути тут сьогодні ввечері", - сказав зі сцени соліст The Rolling Stones Мік Джаггер.

Під час виступу на величезному екрані виднівся український прапор на тлі українських міст. Після виступу Джаггер закликав допомогти Україні у жорстокій війні з агресором, щоб діти мали змогу жити щасливим життям.

We had a great night! Thank you Vienna and special thanks to the Ukrainian choirs - VOGNYK and DZVINOCHOK who joined us on You Can’t Always Get What You Want this evening! Photos: David Bitazan Опубликовано Mick Jagger Пятница, 15 июля 2022 г.

Зазначимо, що раніше українка розповіла, як на концерті Imagine Dragons німецькому місті Менхенгладбах росіяни заважали їй передати на сцену солісту гурту Дену Рейнольдсу український прапор.

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