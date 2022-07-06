Макс Барських виступив у київському метро на станції "Майдан Незалежності"

Український співак Макс Барських вперше від початку війни дав концерт в Україні – він відбувся у київському метрополітені на станції "Майдан Незалежності".

Співак Макс Барських дав перший від початку війни концерт в Україні – артист виступив у столичному метрополітені на станції "Майдан Незалежності". Концерт відбувся у вівторок, 5 липня.

Захід відбувся на підтримку військових ЗСУ, їхніх сімей, рятувальників, волонтерів та всіх тих, хто наближає перемогу України у війні.

Зі сцени пролунали такі хіти Барських, як "Туманы", "Неверная", "Танцевать", "Моя любовь", "Неземная", "Небо". Також виконавець потішив своїми останніми треками, написаними під час війни - гімни народного спротиву – "Буде весна", "Чекай мене", "Don't Fuck with Ukraine".

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Зазначимо, що 5 липня на станції метро "Майдан Незалежності" також виступила Оля Полякова, яка днями повернулася з Франції, де перебувала з доньками у будинку російської блогерки Ніки Білоцерківської.

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