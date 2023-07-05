Мама Jay-Z та свекруха Бейонсе зіграла весілля зі своєю партнеркою

Глорія Картер уклала шлюб з давньою партнеркою Роксан Вілшир.
Мама американського репера Jay-Z Глорія Картер уклала шлюб зі своєю давньою партнеркою Роксан Вілшир.
Весілля відбулося минулої неділі, 2 липня, на Мангеттені, Нью-Йорк. На святі закоханих були присутні Jay-Z з дружиною, співачкою Бейонсе, співачка Келлі Роуленд, мама Бейонсе Тіна Ноулз-Лоусон, актор та режисер Тайлер Перрі та інші, передає видання TMZ.
Зазначимо, що до шлюбу Глорія Картер та Роксан Вілшир зустрічалися протягом п'яти років.
Про нетрадиційну сексуальну орієнтацію своєї мами Jay-Z розповів 2017 року у композиції "Smile" з альбому "4:44". Коли репер працював над платівкою, мама вирішила розповісти йому правду:
"Я просто сиділа та розповідала йому, хто я така насправді: "Я не лише твоя мама, я ще й така людина. І це життя, яке я прожила". Мій син розплакався і сказав: "Це було жахливе життя, мамо", але я відповіла: "Моє життя ніколи не було жахливим. Просто іншим". Тому він захотів написати про це пісню", - розповідала Глорія 2017 року у подкасті D'Usse Friday, як здійснила камінгаут.
Своєю чергою, син підтримав маму: "Я заплакав. Це правда. Я плакав, бо був за неї щасливий. Вона нарешті стала вільною", – казав в одному з інтерв'ю Jay-Z.
Батько Jay-Z пішов з сім'ї, коли майбутній зірці було п'ять років. Jay-Z, а також двох його старших сестер і брата жінка виховувала самотужки.
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