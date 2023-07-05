Зеленський: Половина Росії підтримала бунт Пригожина з "вагнерівцями"

Поки президент Росії Володимир Путін бореться з наслідками повстання "Вагнера" минулого місяця, він намагатиметься "консолідувати своє суспільство", вважає президент Зеленський.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що після короткотривалого повстання Євгена Пригожина у Росії, Кремль намагатиметься повернути Путіну авторитет. Адже заколот ватажка "вагнерівців" підтримала ледь не половина РФ.

Про це глава держави сказав в інтерв'ю CNN.

"Він (Путін - ред.) буде робити все, щоб зламати і звести нанівець славу "вагнерівців" і все, що вони зробили. Він буде дистанціюватися від цього всього і буде активно спілкуватися, щоб об'єднати суспільство", - сказав Зеленський.

Президент додав, що Путін помітно зник з поля зору громадськості після того, як таємна кремлівська угода поклала край короткому, хаотичному повстанню групи найманців.

"Куди подівся Путін після всіх цих подій? Він рідко виходить на вулицю. Ми бачимо його в офісах тощо, але ми не бачимо його на вулиці", - сказав Зеленський.

За лаштунками: деякі аналітики погоджуються, що Путін, ймовірно, працює за лаштунками, щоб заспокоїти будь-які неспокійні води в Кремлі та забезпечити свою позицію.

За лаштунками: Деякі аналітики сходяться на думці, що Путін, найімовірніше, працює за лаштунками, щоб заспокоїти будь-які хвилювання в Кремлі і убезпечити власне становище.

"Він зробить все, щоб зміцнити свою владу. Він проведе необхідні чистки або перетасує деяких людей. Він просто так це не залишить", - сказав Олександр Корольов, старший викладач політики та міжнародних відносин в Університеті Нового Південного Уельсу в Австралії.

Він додав, що кроки Путіна можуть бути "не дуже помітними для зовнішніх спостерігачів, але він зробить все, як і будь-який авторитарний лідер, щоб переконатися, що його хватка за владу є міцною, особливо зараз, коли йде війна".

Нагадаємо, російський опозиційний політик Михайло Ходорковський розповів, що президент Росії Володимир Путін втік з Москви під час заколоту ПВК "Вагнера" на чолі з Євгеном Пригожиним.

Водночас видання The New York Times пише, що президент Росії Володимир Путін після заколоту ПВК "Вагнера" намагається владнати ситуацію, надавши силовикам більше грошей та повноважень, однак створює цим ризики для нових бунтів.

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