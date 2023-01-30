Надя Дорофєєва поділилася щемливими коментарями від шанувальників під новою піснею: "До сліз"

Жінки, які чекають воїнів з фронту, написали про свої почуття.

Співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно випустила емоційний трек "Вотсап", показала, що їй пишуть у коментарях під кліпом.

Артистка була дуже зворушена тим, що пісня відгукнулася у багатьох слухачів. Втім, вона не очікувала, що отримає у відповідь стільки щемливих історій від жінок, які зараз чекають з фронту своїх чоловіків та синів. Тож цього разу у своєму Instagram Дорофєєва поділилася коментарями, які зачепили її до глибини душі.

"Зазвичай я пощу якісь смішні коментарі, але прочитавши всі ваші слова під відео - защемило серце. Ця пісня тим, хто чекає... Ця пісня тим, хто страшенно сумує", - написала виконавиця.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

У коментарях десятки жінок написали Наді, що ця пісня викликала дуже сильні емоції та довела багатьох з них до сліз. Бо, на жаль, сьогодні тисячі жінок, як і у пісні співачки, проводять днів в очікуванні заповітного повідомлення від свого захисника.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Ну а хтось з коментаторів передав думки абсолютно кожного українця: "Фейстайм, алло! Путін - х*йло".

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Раніше Надя розповіла, що задля знімань кліпу на пісню "Вотсап" буквально за місяць опанувала гру на барабанах, адже у відео співачка постала в образі драмерки. На думку режисера кліпу Інді Хайта, цей інструмент дуже гарно передав емоції пісні.

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