Розстрілювали навіть меблі, а до підвалів кидали гранати: росіяни безчинствували на Херсонщині

Розстрілювали цивільні автівки, закидали гранати до підвалів, стріляли під ноги місцевим - так себе поводили окупанти в селищі Олександрівка, що на Херсонщині, йдеться в ТСН.

Росіяни після себе залишили суцільну руїну замість колишнього затишного й туристичного селища. Тут була одночасно дорога життя і дорога смерті, адже нею місцеві виїжджали на вільну територію, а окупанти розстрілювали автівки. “Машини, які люди позалишали у дворах, росіяни забирали собі або просто розбирали на запчастини”, - розповідають місцеві.

Під час «зачисток» вулиць, де жили цивільні, росіяни стріляли чергами у вікна і кидали гранати до підвалів. “Вони ходили, де ніхто не відповідає, кидали. Ще сусідка казала, що коли наступали, той вже чеку висмикнув і тільки кидає, а вона: “Хлопці, я ж тут сижу”. А чого, каже, мовчите?” - переказує місцевий чоловік.

Нині Олександрівка - це суцільна руїна, ще й поміж сотень розбитих будинків стоїть спалена військова техніка. Обірвані дроти, по яких вже майже рік не йде струм, хитаються на вітрі. Інших комунальних благ у селищі теж немає, але попри все, сюди повертаються люди, кому є куди повертатися.

Сергій вже підремонтував одну кімнату, вона тепер і спальня, і кухня, і ванна разом. Решту хати, як і прибудов, доведеться іще ладнати. Поки ж усе закриває плівкою, щоб волога не затікала. Та окрім ремонту, доведеться ще купувати нові меблі й батареї. “З автомата і батареї порозстрілювали і дивани, постіль. Видно, чи завидки брали, чи я не знаю”, - каже Сергій.

Скільки людей нині в селі - видно під час видавання гуманітарки. Це - головне місце збору, де можна зустріти односельчан, яких не бачив місяцями. У них одна біда на всіх, і у кожного - своя персональна. “Прибило нас під коровою, корову вбило. З дочкою завалило. Втікали босі-голі, з палкою так і залишилися. Бомби летіли за нами, втікала боса, в носках”, - розповідає жінка.

Навіть посеред суцільного горя і руїн знаходяться речі, які вселяють надію на те, що життя обов’язково переможе смерть. “Двері, все було відкрите, ласточки жили тут, значить, не покинуте гніздечко”, - переконують мешканці села.

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