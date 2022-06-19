Надя Дорофєєва розчулила історією про свого вітчима: "У мене було два тата"

Відома українська співачка Надя Дорофєєва у День батька розчулила історією про свого вітчима Олексія.

Артистка пригадала, що попри те, що вона не була його рідною донькою – чоловік робив усе, аби майбутня зірка була щасливою та йшла до своєї мрії – сцени.

"У мене було два тата – і я цим завжди дуже пишалася! Обох тат люблю і обом вдячна, але цей допис про тата Льошу, якого вже немає поруч зі мною… Не будучи моїм рідним батьком, він годинами чекав мене під музичною школою, возив мене на вокальні конкурси, записував концерти різних артистів, щоб я могла потім переглядати їх та вчитися співати та виступати", – пригадала зірка.

Фото: instagram.com/nadyadorofeeva

Надя додала, що вітчим навчив її позувати на світлинах, бо любив її фотографувати. Також Олексій показав їй величезну кількість класних українських пісень. А однією їхніх улюблених була "Росте черешня в мами на городі".

"Тату, я все пам'ятаю і ціную", – додала вона.

Нагадаємо, телеведучий та продюсер Юрій Горбунов вперше показав обличчя їхнього з Катею Осадчою молодшого сина. Допис знаменитість присвятив Дню батька.

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