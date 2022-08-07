Наталія Могилевська показала, який вигляд мала Софія Ротару в молодості

Сьогодні, 7 серпня, день народження святкує легендарна співачка Софія Ротару.

З ювілеєм зірку привітало чимало знаменитостей. Серед них і Наталія Могилевська. Артистка вирішила показала архівне фото легендарної виконавиці, на якому зображена ще юна Софія Ротару. На знімку іменинниця позує перед камерою в українському традиційному вбранні, а її чорняве довге волосся спадає їй на плечі.

Софія Ротару у молодості / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

"Многая літа, Софіє Михайлівно!" – побажала артистці Могилевська.

Окрім цього, Наталія попросила звернути своїх прихильників увагу на День гуманітарної ініціативи, який Ротару підтримує від перших днів початку повномасштабної війни.

Софія Ротару / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Зазначимо, сьогодні, 7 серпня, Софія Ротару святкує день народження. Легендарній співачці виповнюється 75 років. З цієї нагоди Софія Михайлівна вперше від початку повномасштабної війни РФ проти України розсекретила, де перебуває.

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