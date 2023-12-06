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Наталія Могилевська приголомшила, який вигляд має до та після макіяжу

Автор
Ігор БережанськийІгор Бережанський
Дата публікації
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1335
Час на прочитання
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Наталія Могилевська приголомшила, який вигляд має до та після макіяжу

Наталія Могилевська / Фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya

Артистка похизувалася своєю природною красою.

Українська співачка Наталія Могилевська показала шанувальникам, як її може змінити макіяж.

На сторінці в Instagram артистка запостила коротке відео, на якому зображена разом із зірковим візажистом Єгором Андрюшиним. У ролику під свій трек "Я повертаюсь" Могилевська показалася спочатку без макіяжу, а потім продемонструвала мейкап, який їй зробив Андрюшин.

"До чи після? Пишіть коментарі, як подобається більше. Я завжди готова знайомитися з молодими спеціалістами, завжди готова до колаборацій. Єгоре, рада знайомству. Ти дуже талановита людина і прекрасний художник", - похвалила Могилевська свого візажиста.

Наталія Могилевська показала, як її змінив макіяж

Наталія Могилевська показала, як її змінив макіяж

Тим часом шанувальники радо відповіли на запитання Могилевської і зізналися, якою вона їм подобається більше – з чи без макіяжу:

  • І до і після. Ви дуже гарна жінка
  • Ви завжди гарна та щира. Але ефект просто вау, дуже личить
  • Шикарний макіяж, а пісня, як завжди чіпляє до сліз
  • Дуже крутий макіяж, Наталка просто красуня

Нагадаємо, що раніше Ірина Білик показала, як Єгор Андрюшин її змінив за допомогою макіяжу. Ірина, так само як і її зіркова колега Наталія Могилевська, знялася у відео візажиста і показалася до та після макіяжу.

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Дата публікації
Перегляди
1335
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