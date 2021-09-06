Нові солістки "ВІА Гри" прокоментували звинувачення Меладзе у домаганнях: "Прийом дурних"

Співачки прокоментували секс-скандал.

Солістки оновленого складу гурту "ВІА Гра" висловилися щодо секс-скандалу, у який потрапив їхній продюсер Костянтин Меладзе.

Так, раніше Ані Лорак, Оля Полякова та Тетяна Найник розповіли про непристойні пропозиції композитора. Втім, нові підопічні Кості у це не вірять. У програмі "Життя відомих людей" артистки прокоментували слова зірок, які говорили про домагання Меладзе та зазначили, що сміються із подібних гучних заяв.

"Напад - прийом дурних і слабких людей. Нехай нападають далі. Ми на це дивимося зі сміхом. І ми знаємо, яка це людина насправді", – прокоментували виконавиці.

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Нагадаємо, не так давно композитор та продюсер Костянтин Меладзе потрапив у секс-скандал. Після того, як Ані Лорак натякнула на непристойні пропозиції з його боку, тему підхопила і Оля Полякова. Співачка повідомила, що вірить Ані, адже і сама отримувала таку пропозицію від Меладзе.

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Згодом, екссолістка гурту "ВІА Гра" Тетяна Найник також пригадала інцидент з Костянтином. Співачка розповіла, як після чергових гастролей Меладзе запросив її на розмову, де сказав, що вона "погано танцює", посадив на коліна та почав мацати її тіло.

Втім, не усі жінки, які співпрацювати із Костянтином, такі категоричні. На захист продюсера стали Надія Мейхер та Анастасія Приходько.

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