Оля Полякова підтримає українську ЛГБТ-спільноту на Pride in London - 2023

Співачка Оля Полякова підтримає представників ЛГБТІК-спільноту під час святкової ходи на честь Місяця гордості у Лондоні.

Виконавиця очолить українську колону, аби ще раз нагадати міжнародній спільноті про війну в Україні. Тож вже 1 липня за підтримки українського квір-патріотичного руху UKRAINEPRIDE та британсько-української волонтерської організації Support Ukraine London Полякова вийде на марш гідності разом з українцями.

Оля Полякова / Фото: пресслужба Олі Полякової

Співачка прокоментувала свою участь у події та заявила, що під час війни усім українцям особливо важливо об'єднатися проти спільного ворога, а не одне одного.

"Боротьба за свободу і цінність кожного українця - це те, за що наша країна щодня виборює право у двобої з рашистським злом. Війна не обирає, якої ти статі, сексуальної орієнтації або який у тебе колір очей. На передовій перемогу здобувають також військові ЛГБТІК+, права яких досі не врегульовані законодавчо в питаннях узаконення відносин, піклування про партнера, їх спільне майно, дітей…Захистити законно незахищених від атак і цькування, від злочинів на ґрунті ненависті - це той шлях цивілізованої країни, який ми ще маємо пройти. Україна вже відчутно різниться від держави-агресора, де ідеологія країни є людиноненависницькою до своїх же співгромадян, де права людини - фікція. Україна - це вже частина прогресивного світу, незалежно від того, як швидко ми виграємо цю війну", - наголосила Полякова.

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