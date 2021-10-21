Потап показав дружину Каменських у червоному мікробікіні та без макіяжу

Подружжя насолоджується відпочинком у Дубаї.
Українське зіркове подружжя Потап і Настя Каменських влаштували собі розкішну відпустку.
Від сірих холодних буднів у Києві закохані втекли спочатку до сонячної Іспанії, а потім полетіли у Дубаї. Там вони ходять на шопінг, ласують місцевою кухнею та ніжаться на сонечку.
Під час прийняття сонячних ванн Потап зазнімкував дружину і показав її гарне фото. У Instagram Потап розмістив кадр, на якому вони з Настею зображені на пляжі. Каменських позує у червоному мікробікіні, яке добре підкреслило її апетитну фігуру, та без макіяжу.
Щоправда, Потап на знімку постає одягненим – у кепці, футболці та шортах.
Підписники сторінки Потапа захопилися розкішним виглядом Насті та зазначили, що Потапу дуже пощастило з гарною та розумною обраницею.
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