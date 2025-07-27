- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 999
- Час на прочитання
- 1 хв
Потап заявив про повернення до України: артист назвав точну дату
Продюсер навіть вже анонсував загадкову зустріч.
Скандальний український продюсер та репер Потап зробив неочікувану заяву про своє повернення до України.
Так, після тривалої відсутності артист повідомив, що незабаром приїде до Києва. Ба більше, Потап у столиці заговорив за "зустріч", подробиці якої не розкрив, а лише зазначив дату та місце — Поштова площа о 19:00 у неділю 3 серпня. Тож, чи це буде концерт, фан-зустріч, або якась нова колаборація – поки невідомо.
"Наступного тижня я буду. Зустрічаємося на Поштовій площі о 19:00 у неділю", — заявив скандальний продюсер у коментарі "Новини.LIVE".
Зазначимо, останнім часом протягом повномасштабної війни Потап разом з дружиною Настею Каменських живе за кордоном. Він сам неодноразово зізнався, що здебільшого вони перебувають в Іспанії, де, до речі, нещодавно їх зазнімкували біля басейну. Водночас виконавець регулярно опинявся в центрі скандалів через свою поведінку за кордоном, виступи з російськомовними піснями, а також комунікацію з російськими медіа, зокрема Юрієм Дудем.
Попри все, Потап не приховує, що за час перебування за кордоном облаштував собі комфортне життя й активно займається там бізнесом, розвиваючи ще один проєкт Slavic Balagan. Тому наразі невідомо, чи повернення до України є лише тимчасовим візитом, чи артист планує залишитися.
Нагадаємо, нещодавно співак Іво Бобул оцінив шанси Потапа та Олега Винника повернутися до України.