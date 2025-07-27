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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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Потап заявив про повернення до України: артист назвав точну дату

Продюсер навіть вже анонсував загадкову зустріч.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Потап

Потап / © instagram.com/realpotap

Скандальний український продюсер та репер Потап зробив неочікувану заяву про своє повернення до України.

Так, після тривалої відсутності артист повідомив, що незабаром приїде до Києва. Ба більше, Потап у столиці заговорив за "зустріч", подробиці якої не розкрив, а лише зазначив дату та місце — Поштова площа о 19:00 у неділю 3 серпня. Тож, чи це буде концерт, фан-зустріч, або якась нова колаборація – поки невідомо.

"Наступного тижня я буду. Зустрічаємося на Поштовій площі о 19:00 у неділю", — заявив скандальний продюсер у коментарі "Новини.LIVE".

Потап / © instagram.com/realpotap

Потап / © instagram.com/realpotap

Зазначимо, останнім часом протягом повномасштабної війни Потап разом з дружиною Настею Каменських живе за кордоном. Він сам неодноразово зізнався, що здебільшого вони перебувають в Іспанії, де, до речі, нещодавно їх зазнімкували біля басейну. Водночас виконавець регулярно опинявся в центрі скандалів через свою поведінку за кордоном, виступи з російськомовними піснями, а також комунікацію з російськими медіа, зокрема Юрієм Дудем.

Попри все, Потап не приховує, що за час перебування за кордоном облаштував собі комфортне життя й активно займається там бізнесом, розвиваючи ще один проєкт Slavic Balagan. Тому наразі невідомо, чи повернення до України є лише тимчасовим візитом, чи артист планує залишитися.

Нагадаємо, нещодавно співак Іво Бобул оцінив шанси Потапа та Олега Винника повернутися до України.

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Дата публікації
Кількість переглядів
999
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