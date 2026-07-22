"Точно більше ніж $2000": відомий український співак приголомшив сумою щомісячних витрат

Іван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

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Популярний український співак Іван Люленов відверто заговорив про фінанси та зізнався, яку суму щомісяця вкладає у свою творчість.

Артист не приховує, що впізнаваність далеко не завжди гарантує високі доходи. За його словами, український шоу-бізнес має свої реалії, а значну частину заробленого доводиться одразу інвестувати назад у музику. Водночас найбільше задоволення йому приносять саме роялті. Хоч вони й не надто великі, співак радіє самому факту, що його пісні приносять пасивний дохід.

Розмірковуючи про заробітки в інтерв’ю «Ранок Вдома», Люленов пригадав історію, яка добре демонструє різницю між популярністю та фінансовим становищем. За його словами, навіть після успіху в «Лізі сміху» він продовжував їздити автобусом із Кишинева до Києва, чим дивував багатьох шанувальників.

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«Ти сказала про „заробляю“, і мене це тригернуло. Я згадав, як я їхав в автобусі з Кишинева в Київ і мене буквально булили: „Вань, а ти що, на автобусі їдеш?“. Типу, ну да. Це було багато років тому, я вже був в „Лізі сміху“, це вже була певна популярність. Мене в автобусі всі впізнавали, фоткались, на митниці фоткались. І мене тоді питали: „Ти ще на автобусі їздиш?“. Це, в принципі, відповідь на те, що така це робота. Да, тебе знають, впізнають, але по грошах…»— зазначив артист.

Іван Люленов / © instagram.com/ivanliulenov

Артист також пояснив, що в Україні музикантам поки складно отримувати суттєвий дохід від роялті. Якщо у багатьох країнах Європи чи США це вагома частина заробітку виконавців, то в Україні такі виплати залишаються доволі скромними. Попри це, саме гроші за власну музику Люленов називає найприємнішими. А найбільше здивування викликала сума його регулярних витрат: щомісяця він вкладає у команду, знімання кліпів, фотосесії та підготовку концертів кілька тисяч доларів.

«Це точно більше ніж 2000 доларів. У нас величезна команда, постійно кліпи, відео, фото або якісь концерти. Бувають концерти, які ти хочеш зробити спеціально красивими, крутими, і ти ще й вкладаєш у концерт, а не те щоб заробляєш. В середньому, якщо казати про витрати — це точно більше за 2000 доларів. Думаю, що 3-4 тисячі.»

Нагадаємо, нещодавно Івана Люленова звинуватили в богохульстві — він одягнувся священником і роздавав напої з «іконами».

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