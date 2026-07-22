- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 523
- Час на прочитання
- 2 хв
"Точно більше ніж $2000": відомий український співак приголомшив сумою щомісячних витрат
Іван Люленов пояснив, чому популярність не гарантує великих заробітків.
Популярний український співак Іван Люленов відверто заговорив про фінанси та зізнався, яку суму щомісяця вкладає у свою творчість.
Артист не приховує, що впізнаваність далеко не завжди гарантує високі доходи. За його словами, український шоу-бізнес має свої реалії, а значну частину заробленого доводиться одразу інвестувати назад у музику. Водночас найбільше задоволення йому приносять саме роялті. Хоч вони й не надто великі, співак радіє самому факту, що його пісні приносять пасивний дохід.
Розмірковуючи про заробітки в інтерв’ю «Ранок Вдома», Люленов пригадав історію, яка добре демонструє різницю між популярністю та фінансовим становищем. За його словами, навіть після успіху в «Лізі сміху» він продовжував їздити автобусом із Кишинева до Києва, чим дивував багатьох шанувальників.
«Ти сказала про „заробляю“, і мене це тригернуло. Я згадав, як я їхав в автобусі з Кишинева в Київ і мене буквально булили: „Вань, а ти що, на автобусі їдеш?“. Типу, ну да. Це було багато років тому, я вже був в „Лізі сміху“, це вже була певна популярність. Мене в автобусі всі впізнавали, фоткались, на митниці фоткались. І мене тоді питали: „Ти ще на автобусі їздиш?“. Це, в принципі, відповідь на те, що така це робота. Да, тебе знають, впізнають, але по грошах…»— зазначив артист.
Артист також пояснив, що в Україні музикантам поки складно отримувати суттєвий дохід від роялті. Якщо у багатьох країнах Європи чи США це вагома частина заробітку виконавців, то в Україні такі виплати залишаються доволі скромними. Попри це, саме гроші за власну музику Люленов називає найприємнішими. А найбільше здивування викликала сума його регулярних витрат: щомісяця він вкладає у команду, знімання кліпів, фотосесії та підготовку концертів кілька тисяч доларів.
«Це точно більше ніж 2000 доларів. У нас величезна команда, постійно кліпи, відео, фото або якісь концерти. Бувають концерти, які ти хочеш зробити спеціально красивими, крутими, і ти ще й вкладаєш у концерт, а не те щоб заробляєш. В середньому, якщо казати про витрати — це точно більше за 2000 доларів. Думаю, що 3-4 тисячі.»
Нагадаємо, нещодавно Івана Люленова звинуватили в богохульстві — він одягнувся священником і роздавав напої з «іконами».