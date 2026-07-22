Дональд Трамп / © Associated Press

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Президент США Дональд Трамп прагне, щоб президент Міжнародної федерації футболу (ФІФА) Джанні Інфантіно став наступним генеральним секретарем Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомляє The New York Post із посиланням на джерела, наближені до американського лідера.

За інформацією співрозмовника видання, Трамп переконаний, що Інфантіно має виняткові якості для керівництва найбільшою міжнародною організацією.

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«Його поважають усі у світі, і він має особливу здатність об’єднувати людей», — цитує The New York Post джерело, близьке до президента США.

Як зазначає видання, остаточне рішення щодо нового генерального секретаря ООН мають ухвалити після завершення каденції Антоніу Гутерріша, який залишить посаду наприкінці року.

Зближення Трампа та Інфантіно

За даними газети, стосунки між Дональдом Трампом і Джанні Інфантіно суттєво зміцнилися під час організації цьогорічного чемпіонату світу з футболу.

Видання зазначає, що очільник ФІФА активно залучав американського президента до заходів турніру, а ще торік вручив йому першу в історії Премію миру ФІФА.

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При цьому журналісти наголошують, що наразі невідомо, чи сам Інфантіно зацікавлений у переході до ООН і чи обговорював він цю можливість із Трампом.

На кого робить ставку Трамп

За інформацією The New York Post, президент США вважає нинішній список претендентів на посаду генерального секретаря ООН недостатньо сильним і бачить для Інфантіно «вікно можливостей».

Серед інших потенційних кандидатів видання називає колишню президентку Чилі Мішель Бачелет, а також генерального директора Міжнародного агентства з атомної енергії Рафаеля Гроссі.

Водночас для обрання Інфантіно необхідно буде отримати підтримку Ради Безпеки ООН, включно з усіма п’ятьма постійними членами, які мають право вето, а потім пройти затвердження Генеральною Асамблеєю.

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«Лише Трамп міг придумати таку ідею»

Італо-американський дипломат і спецпосланник Трампа з глобального партнерства Паоло Дзамполлі назвав можливе призначення Інфантіно блискучим рішенням.

«Лише президент Трамп міг придумати таку геніальну ідею», — заявив він у коментарі The New York Post.

За словами Дзамполлі, президент ФІФА має значний досвід управління міжнародною організацією, яка об’єднує понад 200 футбольних асоціацій.

«Є певна схожість між ролями президента ФІФА та генерального секретаря ООН. В Організації Об’єднаних Націй доводиться мати справу зі 193 державами-членами. У ФІФА — понад 200 членів, і чудовий послужний список Джанні показує, що він уміє керувати», — зазначив дипломат.

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Призначення може змінити відносини США з ООН

Як зазначає The New York Post, у разі реалізації цієї ідеї Інфантіно доведеться відмовитися від значно вищої зарплати у ФІФА, де він отримує близько 6 млн доларів на рік. Для порівняння, річна винагорода генерального секретаря ООН становить приблизно 418 тис. доларів.

Видання також нагадує, що після повернення до Білого дому Дональд Трамп неодноразово критикував діяльність ООН, скоротив фінансування організації та вивів США з низки її структур. На думку співрозмовників газети, поява Інфантіно на чолі ООН могла б сприяти покращенню відносин між Вашингтоном та Організацією Об’єднаних Націй.

Нагадаємо, раніше президент США Дональд Трамп підтвердив, що особисто звертався до голови ФІФА Джанні Інфантіно з проханням скасувати дискваліфікацію форварда збірної США Фоларіна Балогуна на чемпіонаті світу-2026.

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