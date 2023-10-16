Тоня Матвієнко після смерті мами вперше розповіла про свій стан

Українська співачка Тоня Матвієнко вперше за довгий час вийшла на зв'язок з прихильниками.

В Instagram-stories виконавиця розповіла про свій емоційний стан. Тоня Матвієнко поділилася, що для неї ніби час зупинився. Також співачка опублікувала фото, де на ній просто лиця немає. Тоня мала пригнічений та засмучений вигляд.

"Як я? Ніби час зупинився…", - поділилася співачка.

Тоня Матвієнко / Фото: instagram.com/tonya_matvienko

Зазначимо, 8 жовтня Тоня Матвієнко втратила маму, легендарну виконавицю Ніну Матвієнко. Ніна Митрофанівна пішла з життя у віці 75 років. Прощання з легендою відбулося 11 жовтня в Національній Філармонії України. Тоді Тоня Матвієнко зі сльозами на очах озвучила останню волю її мами.

Нагадаємо, нещодавно у Мережі поширилося відео з Ніною Митрофанівною, яке вона записала у квітні 2022 року для доньки. У ролику народна артистка говорить, як сильно любить Тоню та сумує за нею. Відео з Ніною Митрофанівною просто довело користувачів до сліз.

Читайте також: