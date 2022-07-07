У польських "Танцях з зірками" вперше візьме участь пара чоловіків

Вперше в історії польської версії шоу "Танці з зірками" виступить одностатева пара.

Дуетом танцюватимуть двоє чоловіків. Зірка, яка погодилася взяти участь у проєкті – модель Яцек Єлонек.

Він відомий за реалітішоу "Прекрасний принц" – перше шоу у Польщі про гейпобачення.

Про це повідомили організатори на сторінці в Instagram.

Поки що невідомо, з ким із хореографів танцюватиме Яцек. Прем'єра нового сезону відбудеться восени.

До слова, такі приклади вже були у закордонних шоу. Зокрема, в одному з останніх випусків у США акторка та співачка Джоджо Сіва танцювала з жінкою.

Нагадаємо, Дзідзьо розповів приголомшливу історію свого народження. Лікарі радили його мамі зробити аборт.

Читайте також: