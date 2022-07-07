У польських "Танцях з зірками" вперше візьме участь пара чоловіків

Вперше в історії польської версії шоу "Танці з зірками" виступить одностатева пара.
Дуетом танцюватимуть двоє чоловіків. Зірка, яка погодилася взяти участь у проєкті – модель Яцек Єлонек.
Він відомий за реалітішоу "Прекрасний принц" – перше шоу у Польщі про гейпобачення.
Про це повідомили організатори на сторінці в Instagram.
Поки що невідомо, з ким із хореографів танцюватиме Яцек. Прем'єра нового сезону відбудеться восени.
До слова, такі приклади вже були у закордонних шоу. Зокрема, в одному з останніх випусків у США акторка та співачка Джоджо Сіва танцювала з жінкою.
Нагадаємо, Дзідзьо розповів приголомшливу історію свого народження. Лікарі радили його мамі зробити аборт.
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