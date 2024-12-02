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Євген Синельников назвав суму, яку держава виплатила його батькам за знищений окупантами будинок

Євген Синельников назвав суму, яку держава виплатила його батькам за знищений окупантами будинок

Євген Синельников / Фото: instagram.com/synelnykov_yevgen

Оселя рідних людей режисера була розташована в Гостомелі.

Український ведучий та режисер Євген Синельников розкрив суму, яку держава виплатила його батькам за знищений окупантами будинок.

Оселя рідних людей ведучого була розташована в Гостомелі. Синельников в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, що будинок був повністю знищений. Тож, батьки режисера взяли участь у програмі єВідновлення. До них прийшов спеціаліст, перевірив стан будинку та оцінив вартість його відбудови.

"Батьки беруть участь у програмі єВідновлення. До них прийшла людина, все порахувала і сказала, що тут дійсно нічого не можна відбудувати. Їм дали гроші, і вони зараз купили інший будинок. Виплати, звісно, менші. Це вже не кажучи про меблі, телевізор, речі, навіть такі штуки, які неможливо оцінити – старі фотографії батьків", - розповів режисер.

Знищений будинок батьків Євгена Синельникова / © скриншот з відео
Знищений будинок батьків Євгена Синельникова / Фото: скриншот з відео

Євген Синельников зазначив, що батьки отримали майже 100 тисяч доларів. Щоправда, це лише за "коробку". Меблі, техніка та інші речі, які були в будинку, не враховувалися в його вартість. Однак є один нюанс. Батьки Синельникова вирішили не відбудовувати дім, а натомість купити новий. Тож, вони відмовилися на користь держави від землі в Гостомелі, а ті кошти безпосередньо вклали в будівництво нової оселі. Гроші видавалися не батькам Синельникова, а безпосередньо забудовнику.

"Держава порахувала квадратні метри, їх оцінила і дала суму відбудувати коробку. Для того, щоб отримати ці кошти, ти маєш написати заяву, що ти відмовляєшся від землі, після того вони розглядають і дають гроші. Вони дали нормальну суму, вона не покриває все будівництво. Майже 100 тисяч доларів. Будинок був 180 квадратних метрів. Але дали за одним курсом, а коли гроші прийшли через чотири чи п'ять місяців, курс збільшився, і батьки трохи втратили", - додав режисер.

Нагадаємо, раніше Євген Синельников висловився про стосунки з колишньою дружиною Оленою після розлучення. Режисер зізнався, що між ними натягнуте спілкування.

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