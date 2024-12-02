Євген Синельников назвав суму, яку держава виплатила його батькам за знищений окупантами будинок

Український ведучий та режисер Євген Синельников розкрив суму, яку держава виплатила його батькам за знищений окупантами будинок.

Оселя рідних людей ведучого була розташована в Гостомелі. Синельников в інтерв'ю Славі Дьоміну розповів, що будинок був повністю знищений. Тож, батьки режисера взяли участь у програмі єВідновлення. До них прийшов спеціаліст, перевірив стан будинку та оцінив вартість його відбудови.

"Батьки беруть участь у програмі єВідновлення. До них прийшла людина, все порахувала і сказала, що тут дійсно нічого не можна відбудувати. Їм дали гроші, і вони зараз купили інший будинок. Виплати, звісно, менші. Це вже не кажучи про меблі, телевізор, речі, навіть такі штуки, які неможливо оцінити – старі фотографії батьків", - розповів режисер.

Знищений будинок батьків Євгена Синельникова / Фото: скриншот з відео

Євген Синельников зазначив, що батьки отримали майже 100 тисяч доларів. Щоправда, це лише за "коробку". Меблі, техніка та інші речі, які були в будинку, не враховувалися в його вартість. Однак є один нюанс. Батьки Синельникова вирішили не відбудовувати дім, а натомість купити новий. Тож, вони відмовилися на користь держави від землі в Гостомелі, а ті кошти безпосередньо вклали в будівництво нової оселі. Гроші видавалися не батькам Синельникова, а безпосередньо забудовнику.

"Держава порахувала квадратні метри, їх оцінила і дала суму відбудувати коробку. Для того, щоб отримати ці кошти, ти маєш написати заяву, що ти відмовляєшся від землі, після того вони розглядають і дають гроші. Вони дали нормальну суму, вона не покриває все будівництво. Майже 100 тисяч доларів. Будинок був 180 квадратних метрів. Але дали за одним курсом, а коли гроші прийшли через чотири чи п'ять місяців, курс збільшився, і батьки трохи втратили", - додав режисер.

Нагадаємо, раніше Євген Синельников висловився про стосунки з колишньою дружиною Оленою після розлучення. Режисер зізнався, що між ними натягнуте спілкування.

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