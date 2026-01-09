"Арсенал" зіграв унічию з "Ліверпулем" і збільшив свій відрив на вершині АПЛ

"Арсенал" – "Ліверпуль" / © Associated Press

Реклама

"Арсенал" і "Ліверпуль" розійшлися нічиєю в центральному матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) сезону-2025/26. Поєдинок на стадіоні "Емірейтс" у Лондоні завершився з рахунком 0:0 .

Команди створили обмаль гольових моментів і не зуміли жодного разу вразити ворота одна одної.

За весь матч "каноніри" завдали чотири удари в площину воріт суперника, а мерсисайдці – нуль. Щоправда, в першому таймі захисник "Ліверпуля" Конор Бредлі влучив у поперечину.

Реклама

Огляд матчу "Арсенал" – "Ліверпуль"

Після цього матчу "Арсенал" (49 очок) продовжує лідирувати в АПЛ. Підопічні Мікеля Артети на 6 балів випереджають найближчих переслідувачів – "Манчестер Сіті" та "Астон Віллу".

"Ліверпуль" посідає четверту сходинку – підопічні Арне Слота мають у своєму активі 35 залікових пунктів.

У наступному турі "Арсенал" 17 січня на виїзді зіграє з "Ноттінгемом", де в оренді виступає українець Олександр Зінченко, який належить "гармашам". Того ж дня "Ліверпуль" прийме "Бернлі".

Раніше повідомлялося, що український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк забив дебютний гол в АПЛ.