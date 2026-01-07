Український футболіст забив дебютний гол в АПЛ

Єгор Ярмолюк / x.com/BrentfordFC

Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк відзначився голом у домашньому матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Сандерленда".

21-річний українець вийшов у стартовому складі "бджіл" та на 73-й хвилині зробив рахунок розгромним на користь своєї команди – 3:0.

Після подачі з кутового Єгор виявився першим на підбиранні й відправив м'яч у ворота "чорних котів".

Це дебютний гол Ярмолюка за "Брентфорд" та загалом в АПЛ.

Це третя результативна дія Єгора у його кар'єрі за "Брентфорд". Цього сезону він також відзначився двома асистами.

Матч завершився розгромною перемогою команди українця з рахунком 3:0 . Крім Ярмолюка, голи забивав бразильський форвард Ігор Тьяго, який оформив дубль.

Огляд матчу "Брентфорд" – "Сандерленд"

Після цієї перемоги "Брентфорд" (33 очки) піднявся на п'яте місце в АПЛ. "Сандерленд" (30 балів) перебуває на дев'ятій позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії команда Ярмолюка на виїзді зіграє з "Челсі", а "Сандерленд" прийме "Крістал Пелас". Обидва матчі відбудуться 17 січня.