Український футболіст забив дебютний гол в АПЛ
Єгор Ярмолюк допоміг "Брентфорду" розгромити "Сандерленд".
Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк відзначився голом у домашньому матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Сандерленда".
21-річний українець вийшов у стартовому складі "бджіл" та на 73-й хвилині зробив рахунок розгромним на користь своєї команди – 3:0.
Після подачі з кутового Єгор виявився першим на підбиранні й відправив м'яч у ворота "чорних котів".
Це дебютний гол Ярмолюка за "Брентфорд" та загалом в АПЛ.
Це третя результативна дія Єгора у його кар'єрі за "Брентфорд". Цього сезону він також відзначився двома асистами.
Матч завершився розгромною перемогою команди українця з рахунком 3:0. Крім Ярмолюка, голи забивав бразильський форвард Ігор Тьяго, який оформив дубль.
Огляд матчу "Брентфорд" – "Сандерленд"
Після цієї перемоги "Брентфорд" (33 очки) піднявся на п'яте місце в АПЛ. "Сандерленд" (30 балів) перебуває на дев'ятій позиції.
У наступному турі чемпіонату Англії команда Ярмолюка на виїзді зіграє з "Челсі", а "Сандерленд" прийме "Крістал Пелас". Обидва матчі відбудуться 17 січня.