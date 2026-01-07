ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Проспорт
Кількість переглядів
76
Час на прочитання
1 хв

Український футболіст забив дебютний гол в АПЛ

Єгор Ярмолюк допоміг "Брентфорду" розгромити "Сандерленд".

Автор публікації
Фото автора: Максим Приходько Максим Приходько
Єгор Ярмолюк

Єгор Ярмолюк / x.com/BrentfordFC

Український півзахисник "Брентфорда" Єгор Ярмолюк відзначився голом у домашньому матчі 21-го туру англійської Прем'єр-ліги (АПЛ) проти "Сандерленда".

21-річний українець вийшов у стартовому складі "бджіл" та на 73-й хвилині зробив рахунок розгромним на користь своєї команди – 3:0.

Після подачі з кутового Єгор виявився першим на підбиранні й відправив м'яч у ворота "чорних котів".

Це дебютний гол Ярмолюка за "Брентфорд" та загалом в АПЛ.

Це третя результативна дія Єгора у його кар'єрі за "Брентфорд". Цього сезону він також відзначився двома асистами.

Матч завершився розгромною перемогою команди українця з рахунком 3:0. Крім Ярмолюка, голи забивав бразильський форвард Ігор Тьяго, який оформив дубль.

Огляд матчу "Брентфорд" – "Сандерленд"

Буде додано незабаром.

Після цієї перемоги "Брентфорд" (33 очки) піднявся на п'яте місце в АПЛ. "Сандерленд" (30 балів) перебуває на дев'ятій позиції.

У наступному турі чемпіонату Англії команда Ярмолюка на виїзді зіграє з "Челсі", а "Сандерленд" прийме "Крістал Пелас". Обидва матчі відбудуться 17 січня.

Дата публікації
Кількість переглядів
76
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie