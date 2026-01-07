"Барселона" рознесла "Атлетик" і вийшла до фіналу Суперкубка Іспанії

"Барселона" / © Associated Press

"Барселона" здобула розгромну перемогу над "Атлетиком" Більбао у півфіналі Суперкубка Іспанії-2026. Матч у саудівському місті Джидда завершився з рахунком 5:0 .

Ще в першому таймі каталонський клуб відправив чотири м'ячі у ворота суперника. Точними ударами відзначилися Ферран Торрес, Фермін Лопес, Руні Барджі та Рафінья.

Після перерви підопічні Гансі Фліка остаточно добили басків. П'ятий гол у цьому поєдинку забив Рафінья, який таким чином оформив дубль.

Огляд матчу "Барселона" – "Атлетик"

У фіналі "синьо-гранатові" зустрінуться з переможцем мадридського дербі між "Атлетіко" та "Реалом", яке відбудеться у четвер, 8 січня. Початок гри – о 21:00 за київським часом.

Фінал турніру відбудеться в неділю, 11 січня, о 21:00 за київським часом.

Торік володарем Суперкубка Іспанії стала "Барселона", яка у фіналі в надрезультативній грі рознесла "Реал" (5:2).

Найбільше разів вигравала цей трофей "Барселона" – 15. Далі йде мадридський "Реал" – 13 перемог у Суперкубку Іспанії.