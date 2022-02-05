"Євробачення-2022": відомо ім'я останнього члена журі нацвідбору

Відбирати представника на конкурс буде Джамала.
Сьогодні, 5 лютого, суспільний мовник оголосив ім'я останнього члена журі Нацвідбору на конкурс "Євробачення-2022".
Так, відповідальну місію довірили українській співачці Джамалі. Загалом, обиратимуть представника України троє членів журі. Окрім Джамали, суддями стали співачка Тіна Кароль та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін.
Зазначимо, 2016 року Джамала стала переможницею пісенного конкурсу "Євробачення", який проводили у Відні. Зірка посіла перше місце з піснею "1944", яка присвячена трагічним подіям минулого, зокрема депортації кримськотатарського народу. Також співачка від 2017 по 2019 була суддею нацвідбору.
Нагадаємо, що цьогоріч фінал нацвідбору відбудеться 12 лютого. У ньому візьмуть участь вісім фіналістів: Our Atlantic, Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, ROXOLANA та WELLBOY. Прямий ефір транслюватиме телеканал UA:ПЕРШИЙ. Початок концерту – о 18:30.
Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу і триматиме у курсі перебігу подій читачів.
Читайте також: