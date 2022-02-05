"Євробачення-2022": відомо ім'я останнього члена журі нацвідбору

Відбирати представника на конкурс буде Джамала.

Сьогодні, 5 лютого, суспільний мовник оголосив ім'я останнього члена журі Нацвідбору на конкурс "Євробачення-2022".

Так, відповідальну місію довірили українській співачці Джамалі. Загалом, обиратимуть представника України троє членів журі. Окрім Джамали, суддями стали співачка Тіна Кароль та член правління Суспільного мовника Ярослав Лодигін.

Джамала / instagram.com/eurovision.ua

Зазначимо, 2016 року Джамала стала переможницею пісенного конкурсу "Євробачення", який проводили у Відні. Зірка посіла перше місце з піснею "1944", яка присвячена трагічним подіям минулого, зокрема депортації кримськотатарського народу. Також співачка від 2017 по 2019 була суддею нацвідбору.

Нагадаємо, що цьогоріч фінал нацвідбору відбудеться 12 лютого. У ньому візьмуть участь вісім фіналістів: Our Atlantic, Alina Pash, Cloudless, Kalush Orchestra, Barleben, Michael Soul, ROXOLANA та WELLBOY. Прямий ефір транслюватиме телеканал UA:ПЕРШИЙ. Початок концерту – о 18:30.

Cайт ТСН.ua вестиме текстову онлайн-трансляцію заходу і триматиме у курсі перебігу подій читачів.

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