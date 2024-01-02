Біткоїн піднявся вище $45 000 вперше від квітня 2022 року

Це ще далеко від рекордного максимуму.

Біткоїн піднявся вище 45 000 доларів 2 січня вперше від квітня 2022 року.

Про це пише Reuters.

Це сталося на хвилі оптимізму щодо можливого схвалення біржових спотових біткоїн-фондів.

Найбільша у світі криптовалюта досягла 21-місячного піку в 45 532 долари. За минулий рік вона подорожчала на 156%, що стало найсильнішим річним показником від 2020 року.

Востаннє біткоїн зростав на 3,5% до 45 727 доларів, але він був все ще далекий від рекордного максимуму в 69 000 доларів, якого він досяг у листопаді 2021 року.

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Втім, аналітики кажуть, що ціна біткоїна різко впаде у разі відмови Комісії з цінних паперів і бірж США (SEC) у дозволі запуску біржових спотових біткоїн-фондів. За останні роки SEC відхилила декілька заявок на запуск спотових біткоїн-ETF. Але в останні місяці з'являється все більше ознак, що регуляторні органи готові схвалити принаймні деякі із 13 запропонованих спотових біткоїн-ETF.

Нагадаємо, президент Чехії висловився за перехід країни на євро. Петр Павел заявив, що настав час перейти на валюту євро.

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