Биткоин поднялся выше $45 000 впервые с апреля 2022 года

Это еще далеко от рекордного максимума.

Биткоин поднялся выше 45 000 долларов 2 января впервые с апреля 2022 года.

Об этом пишет Reuters.

Это произошло на волне оптимизма по поводу возможного одобрения биржевых спотовых биткоин-фондов.

Самая большая в мире криптовалюта достигла 21-месячного пика в 45 532 доллара. За прошлый год она подорожала на 156%, что явилось самым сильным годовым показателем с 2020 года.

В последний раз биткоин рос на 3,5% до 45 727 долларов, но он был все еще далек от рекордного максимума в 69 000 долларов, которого он достиг в ноябре в 2021 году.

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Впрочем, аналитики говорят, что цена биткоина резко упадет в случае отказа Комиссии по ценным бумагам и биржам США (SEC) в разрешении запуска биржевых спотовых биткоин-фондов. За последние годы SEC отклонила несколько заявок на запуск спотовых биткоин-ETF. Но в последние месяцы появляется все больше признаков, что регуляторные органы готовы одобрить по крайней мере некоторые из 13 предложенных спотовых биткоин-ETF.

Напомним, президент Чехии высказался за переход страны на евро. Петр Павел заявил, что пора перейти на валюту евро.

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