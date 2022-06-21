Блокада Калінінграда: до регіону вирушив голова радбезу РФ Патрушев

Після ембарго Литви на транзит із основної території Росії низки товарів, які потрапили під санкції Євросоюзу, до Калінінграда вирушив секретар радбезу Росії Микола Патрушев.

Там чиновник країни-окупантки 21 червня проведе нараду стосовно національної безпеки на північному заході Росії.

Про це повідомляють російські засоби масової пропаганди.

Російські пропагандисти переконують, що візит Патрушева до Калінінграду "плановий" та не стосується ембарго.

Участь у нараді з Патрушевим візьмуть повноважний представник президента РФ у Північно-Західному федеральному окрузі Олександр Гуцан, голови регіонів, що входять до складу ПЗФО, представники низки міністерств та відомств.

Також Патрушев зустрінеться з повпредом та з губернатором Калінінградської області Антоном Аліхановим.

Нагадаємо, у Росії пообіцяли дати відповідь Литві на транспортну блокаду санкційних товарів у Калінінградській області.

Секретар Ради Безпеки Російської Федерації Микола Патрушев погрожує Литві та її громадянам за заборону транзитного перевезення товарів і технологій, на які накладені санкції, між Росією та Калінінградською областю, що розташована між Литвою та Польщею.

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