До Москви приїде делегація з Туреччини: говоритимуть про Україну

До Москви приїде делегація з Туреччини: говоритимуть про Україну

До Москви цього тижня приїде делегація з Туреччини.

Там планують обговорити розблокування українських портів та вивезення зерна.

Про це з посиланням на джерела в адміністрації президента Туреччини, передає Sabah.com.

Як зазначається, турецька делегація приїде до держави-агресорки цього тижня. Вони планують обговорити розблокування українських портів. Видання стверджує, що через 10 днів відбудеться чотиристороння зустріч у Стамбулі. У ній нібито візьмуть участь представники Туреччини, Росії, України та ООН.

Крім делегацій Росії та України, у саміті можуть взяти участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.

Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган телефоном обговорили зусилля щодо розблокування експорту українського зерна.

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