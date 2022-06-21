До Москви приїде делегація з Туреччини: говоритимуть про Україну

До Москви цього тижня приїде делегація з Туреччини.
Там планують обговорити розблокування українських портів та вивезення зерна.
Про це з посиланням на джерела в адміністрації президента Туреччини, передає Sabah.com.
Як зазначається, турецька делегація приїде до держави-агресорки цього тижня. Вони планують обговорити розблокування українських портів. Видання стверджує, що через 10 днів відбудеться чотиристороння зустріч у Стамбулі. У ній нібито візьмуть участь представники Туреччини, Росії, України та ООН.
Крім делегацій Росії та України, у саміті можуть взяти участь президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган та генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш.
Нагадаємо, генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш і президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган телефоном обговорили зусилля щодо розблокування експорту українського зерна.
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