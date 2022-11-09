Долар - без змін, євро дорожчає: курс валют на 9 листопада в обмінниках

Курс гривні до долара у банківських обмінниках сьогодні, 9 листопада, не змінився і склав 40,70 грн/дол., щодо євро курс гривні ослаб на 20 копійок і становить 40,20 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 40,15 грн за дол., євро – 39,20 грн за євро.

Днем раніше, 8 листопада, курс національної валюти до долара у банківських обмінниках становив 40,70 грн/дол., євро коштував 40,00 грн/євро.

Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення було ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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