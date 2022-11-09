Доллар – без изменений, евро дорожает: курс валют на 9 ноября в обменниках

Курс гривны в столичных обменниках остался на уровне 40,70 грн/долл.
Курс гривны к доллару в банковских обменниках сегодня, 9 ноября, не изменился и составил 40,70 грн/долл., по отношению к евро курс гривны ослаб на 20 копеек и составляет 40,20 грн/евро.
Продать американскую валюту в среднем можно по курсу 40,15 грн/долл., евро – 39,20 грн/евро.
Днем ранее, 8 ноября, курс национальной валюты к доллару в банковских обменниках составлял 40,70 грн/долл., евро стоил 40,00 грн/евро.
Напомним, что официальный курс гривны по отношению к доллару с 21 июля 2022 года Нацбанком зафиксирован на новом уровне. Так, он вырос на 25% – с 29,25 грн/долл. до 36,57 грн/долл. Такое решение было принято на фоне экономического положения Украины во время войны и укрепления доллара США по отношению к другим валютам.
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