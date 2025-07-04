Доплати для українців: хто отримає надбавки до пенсій, соцвиплат і стипендій

Точна сума доплати поки не встановлена / © УНІАН

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Мешканці гірських населених пунктів в Україні зможуть отримувати надбавки до пенсії та інших соціальних виплат, зокрема і стипендії. Для отримання такої виплати необхідно мати посвідчення, що підтверджує проживання у гірській місцевості.

Про це повідомив представник Кабінету міністрів у Верховній Раді Тарас Мельничук у Telegram.

Про які доплати йдеться і хто має на них право

Згідно з інформацією посадовця, під час засідання уряду було передбачено, що 2025 року особам зі статусом громадянина (громадянки), що проживає, працює або навчається на території гірського населеного пункту, щомісяця надається доплата до:

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пенсії

державної допомоги сім’ям з дітьми

державної соціальної допомоги особам, які не мають права на пенсію

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю

державної соціальної допомоги на догляд

грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю І чи II групи внаслідок психічного розладу (яка за висновком лікарської комісії закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду), на догляд за нею

тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості їх утримувати або місце проживання яких невідоме

державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю

державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям

державної соціальної допомоги на дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа (у тому числі з інвалідністю)

грошового забезпечення батькам, вихователям і прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках сімейного типу та прийомних сім’ях за принципом «гроші ходять за дитиною»

стипендій, що фінансуються коштом державного бюджету

Мельничук зауважив, що йдеться про доплату до пенсії, державної допомоги та стипендії у розмірі, «визначеному відповідно до частини другої статті 6 ЗУ „Про статус гірських населених пунктів в Україні“.

Як отримати статус жителя гірського населеного пункту

Згідно з нормами закону «Про статус гірських населених пунктів в Україні», до таких належать міста, селища міського типу, селища, сільські населені пункти, які розташовані у гірській місцевості, мають недостатньо розвинуті сферу застосування праці та систему соціально-побутового обслуговування, обмежену транспортну доступність.

Статус жителя гірського населеного пункту та відповідне посвідчення особи, які там постійно проживають, можуть у:

виконавчих органах міської, селищної, сільської ради

центрах надання адміністративних послуг (ЦНАПах)

Крім заяви про отримання статусу та посвідчення, необхідно надати:

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паспорт громадянина України

свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років)

документ, що підтверджує місце проживання

документи, що підтверджують факт роботи або навчання в гірському населеному пункті

дві фотокартки 3×4 см

Раніше повідомлялося, що в Україні людям із важкими захворюваннями нараховується пенсія по інвалідності, а також надається допомога від держави. Зокрема, такі особи мають право на отримання деяких пільг.