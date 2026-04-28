ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція
Локація:
Київ
weather +17°

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гроші
Кількість переглядів
27
Час на прочитання
1 хв

ДТЕК Ахметова став найбільшим інвестором в економіку України — спецпроєкт УП про інвестиції

Коментарі
Компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова стала найбільшим інвестором в економіку України, йдеться в спецпроєкті видання «Українська правда».

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК інвестував 2,2 млрд євро в підтримку роботи енергосистеми України. Це найбільший обсяг інвестицій, що з-поміж інших бізнесів за час війни.

Інвестиції ДТЕК спрямовані на ремонти ТЕС та електромереж після обстрілів, підтримку видобутку вугілля і газу та в розвиток «зеленої» енергетики.

Основний обсяг інвестицій наразі забезпечується власними коштами компанії та її власника Ахметова, але паралельно ДТЕК залучає міжнародне фінансування і партнерства.

«Ще у 2024-му році найбільшим інвестором у сфері енергетики та найбільшим інвестором України загалом стала компанія ДТЕК Ріната Ахметова. У наступні два роки великої війни інвестиційне лідерство утримується, особливо після виснажливої зими 2025–2026 років, коли масштаби російських атак на енергетичні активи та необхідність відбудови досягли небаченого раніше розмаху», — йдеться в матеріалі «Української правди».

Раніше в рейтингу видання NV ДТЕК було визнано найбільшим приватним інвестором в економіку України під час повномасштабного вторгнення.

Коментарі
Сортувати:
Дата публікації
Кількість переглядів
27
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie