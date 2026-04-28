Компанія ДТЕК бізнесмена Ріната Ахметова стала найбільшим інвестором в економіку України, йдеться в спецпроєкті видання «Українська правда».

Загалом з початку повномасштабного вторгнення ДТЕК інвестував 2,2 млрд євро в підтримку роботи енергосистеми України. Це найбільший обсяг інвестицій, що з-поміж інших бізнесів за час війни.

Інвестиції ДТЕК спрямовані на ремонти ТЕС та електромереж після обстрілів, підтримку видобутку вугілля і газу та в розвиток «зеленої» енергетики.

Основний обсяг інвестицій наразі забезпечується власними коштами компанії та її власника Ахметова, але паралельно ДТЕК залучає міжнародне фінансування і партнерства.

«Ще у 2024-му році найбільшим інвестором у сфері енергетики та найбільшим інвестором України загалом стала компанія ДТЕК Ріната Ахметова. У наступні два роки великої війни інвестиційне лідерство утримується, особливо після виснажливої зими 2025–2026 років, коли масштаби російських атак на енергетичні активи та необхідність відбудови досягли небаченого раніше розмаху», — йдеться в матеріалі «Української правди».

Раніше в рейтингу видання NV ДТЕК було визнано найбільшим приватним інвестором в економіку України під час повномасштабного вторгнення.

