ДТЕК провів у Давосі зустрічі з міжнародними енергокомпаніями для залучення ресурсів у відновлення енергосистеми

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«ДТЕК провів зустрічі з організаціями державного та приватного секторів і глобальними енергетичними компаніями, готовими надати екстрене фінансування та обладнання. Водночас ДТЕК також взаємодіяв з партнерами щодо довгострокових інвестицій у зміцнену систему на основі децентралізованих енергетичних активів», - йдеться в ньому.

Тімченко зауважив, що українська енергетична інфраструктура випробовується як ніколи раніше, тому треба починати будувати нову систему вже сьогодні.

Реклама

«Ми зустрілися з низкою американських та європейських партнерів на ВЕФ, які визнають неймовірну стійкість та енергетичний потенціал України і прагнуть інвестувати. Ми з нетерпінням чекаємо співпраці з ними, щоб поєднати іноземні ноу-хау та капітал із місцевою експертизою ДТЕК та досвідом роботи на місцях», - підкреслив очільник ДТЕК.

Раніше Тімченко заявляв, що в умовах безпрецедентних атак зараз йде боротьба за кожен мегават потужності.