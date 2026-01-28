ДТЕК розширив підтримку, відкривши курс із сонячної енергетики для колишніх співробітників-ветеранів

Реклама

Про це йдеться в повідомленні ДТЕК.

«У січні в Дніпрі 18 ветеранів — колишніх співробітників ДТЕК — отримали сертифікати про завершення навчання за програмою «Фахівець по роботі з об’єктами сонячної енергетики». Це пілотний освітній курс, який компанія реалізувала разом з Академією ДТЕК та НТУ «Дніпровська політехніка» спеціально для ветеранів, що повернулися зі служби», - йдеться в ньому.

Зазначається, що програма тривала два місяці й поєднувала теорію та практику: учасники вивчали основи сонячної енергетики, працювали з реальними кейсами, виконували лабораторні роботи та знайомилися з роботою енергетичних об’єктів.



Головна мета — дати прикладні знання, які можна використовувати як у новій професії, так і в повсякденному житті.

У ДТЕК підкреслюють: навчання — лише один з елементів системної програми підтримки ветеранів «ПроВетеран», яка охоплює шлях людини від моменту мобілізації і далі — після повернення зі служби.

Раніше ДТЕК Ріната Ахметова визнали компанією з найкращою програмою підтримки ветеранів.