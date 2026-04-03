Як пояснює економіст Борис Кушнірук, запровадження комісії не змінює суті інструменту, а відображає реальну вартість проведення транзакцій.

«Комісія — це фактично вартість проведення транзакції. Вона включає обробку платежу, підтримку інфраструктури, а також роботу міжнародних платіжних систем — таких як Visa та Mastercard, через які проходить значна частина операцій», -зазначає він.

За його словами, у попередній моделі частину цих витрат банк-партнер Дії Укргазбанк покривав їх самостійно.

«Тривалий час такі операції були для банку збитковими. І це теж частина реальності, яку користувач зазвичай не бачить», — розповів Кушнирук.

Водночас принцип роботи інструменту залишається незмінним: кошти від купівлі ОВДП, як і раніше, спрямовуються до державного бюджету, зокрема на фінансування сектору безпеки і оборони.

Ключову роль у забезпеченні проведення операцій через «Дію» відіграє Укргазбанк як платіжний партнер, через інфраструктуру якого проходить значна частина транзакцій.

Експерт підкреслює, що запровадження комісії є кроком до більш прозорої моделі функціонування сервісу, де вартість інфраструктури стає відкритою для користувача.

«Подібні рішення нерідко стають підставою для спрощених висновків або навіть спекуляцій — особливо з боку тих, хто сприймає ОВДП передусім як інструмент короткострокової дохідності, а не як механізм підтримки держави. В таких випадках будь-яка зміна, яка робить інфраструктуру більш прозорою або економічно збалансованою, може подаватися як „проблема“, хоча по суті мова йде про нормалізацію моделі», — наголосив він.

У ширшому контексті це рішення відображає необхідність балансу між доступністю фінансових сервісів для громадян і забезпеченням їхньої економічної стійкості, зазначає Кушнірук.

Нагадаємо, ОВДП залишаються одним із ключових інструментів фінансування держави, а можливість їх придбання через цифрові сервіси суттєво спростила доступ громадян до цього механізму.