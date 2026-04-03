- Дата публікації
-
- Категорія
- Гроші
- Кількість переглядів
- 151
- Час на прочитання
- 2 хв
Економіст Кушнірук: комісія 0,2% за ОВДП у Дії — це вартість інфраструктури, а не заробіток банків
З 15 квітня в Україні запроваджується комісія 0,2% при купівлі облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП) через застосунок Дія. Йдеться про оплату доступу до інфраструктури проведення операцій, яка раніше залишалася невидимою для користувача.
Як пояснює економіст Борис Кушнірук, запровадження комісії не змінює суті інструменту, а відображає реальну вартість проведення транзакцій.
«Комісія — це фактично вартість проведення транзакції. Вона включає обробку платежу, підтримку інфраструктури, а також роботу міжнародних платіжних систем — таких як Visa та Mastercard, через які проходить значна частина операцій», -зазначає він.
За його словами, у попередній моделі частину цих витрат банк-партнер Дії Укргазбанк покривав їх самостійно.
«Тривалий час такі операції були для банку збитковими. І це теж частина реальності, яку користувач зазвичай не бачить», — розповів Кушнирук.
Водночас принцип роботи інструменту залишається незмінним: кошти від купівлі ОВДП, як і раніше, спрямовуються до державного бюджету, зокрема на фінансування сектору безпеки і оборони.
Ключову роль у забезпеченні проведення операцій через «Дію» відіграє Укргазбанк як платіжний партнер, через інфраструктуру якого проходить значна частина транзакцій.
Експерт підкреслює, що запровадження комісії є кроком до більш прозорої моделі функціонування сервісу, де вартість інфраструктури стає відкритою для користувача.
«Подібні рішення нерідко стають підставою для спрощених висновків або навіть спекуляцій — особливо з боку тих, хто сприймає ОВДП передусім як інструмент короткострокової дохідності, а не як механізм підтримки держави. В таких випадках будь-яка зміна, яка робить інфраструктуру більш прозорою або економічно збалансованою, може подаватися як „проблема“, хоча по суті мова йде про нормалізацію моделі», — наголосив він.
У ширшому контексті це рішення відображає необхідність балансу між доступністю фінансових сервісів для громадян і забезпеченням їхньої економічної стійкості, зазначає Кушнірук.
Нагадаємо, ОВДП залишаються одним із ключових інструментів фінансування держави, а можливість їх придбання через цифрові сервіси суттєво спростила доступ громадян до цього механізму.