Фунт стерлінгів упав до дворічного мінімуму на тлі відставок у британському уряді

Фунт стерлінгів упав до дворічного мінімуму на тлі відставок у британському уряді

Криза в кабінеті міністрів Великої Британії послабила національну валюту відносно американського долара.

У вівторок, 5 липня, фунт стерлінгів упав до мінімуму за останні два роки відносно долара, оскільки криза в уряді прем’єр-міністра Великої Британії Бориса Джонсона посилила тиск на національну валюту.

Про це повідомляє Reuters.

Того дня кабінет міністрів, який очолює Борис Джонсон, один за одним покинули міністр фінансів та міністр охорони здоров'я.

Новини про відставки в британському уряді спровокували падіння національної валюти, але фунт стерлінгів не досяг мінімуму березня 2020 року в 1,1899 долара.

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Оскільки фунт уже перебував під сильним тиском протягом дня через значний стрибок цін на природний газ як у Європі, так і в Британії, здавалося, ця ситуація підштовхне інфляцію ще вище, однак увечері британська валюта дещо посилилася і торгувалася вже на рівні 1,195 долара США.

У Банку Англії заявили, що економічні перспективи Британії та світу погіршилися, і закликали фінансові установи нарощувати буфери капіталу, щоб вони могли витримати цей шторм.

Нагадаємо, Шотландія та Уельс, які входять до Сполученого королівства Великої Британії, виділять 100 мільйонів фунтів стерлінгів на військову допомогу Україні. Про це повідомив британський прем'єр Борис Джонсон.

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