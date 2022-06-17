Британія пропонує велику навчальну програму для ЗСУ: готуватимуть до 10 тисяч солдатів

Британія пропонує велику навчальну програму для ЗСУ: готуватимуть до 10 тисяч солдатів

Навчальний курс для українських військовослужбовців за британською програмою триватиме 120 днів і відбуватиметься за межами України.

Під час свого візиту до Києва в п’ятницю, 17 червня, прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон запропонував Україні розпочати велику навчальну програму для українських збройних сил. Вона передбачає підготовку до 10 000 солдатів кожні 120 днів.

Про це повідомили на офіційному сайті британського уряду.

Як сказано у повідомленні, ця програма "докорінно змінить баланс сил у війні, забезпечивши Збройним Силам України стійкість, необхідну для перемоги у боротьбі за міцний мир".

"Програма під керівництвом Великобританії буде навчати Збройні сили України з використанням перевіреного в боях досвіду британської армії, що дозволить їм прискорити розгортання, відновити свої сили та посилити опір, оскільки вони продовжують захищати суверенітет своєї країни від російських загарбників", - наголосили у британському уряді.

Якщо така пропозиція буде прийнята Україною, до реалізації програми будуть запрошені міжнародні партнери.

У британському уряді нагадали, що в рамках попередньої програми Orbital, від 2015 року до повномасштабного вторгнення в Україну, Велика Британія провела навчання для понад 22 тисяч українських військовослужбовців.

Нова програма розрахована на навчання за межами України.

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Нагадаємо, військовослужбовці українських збройних сил розпочали додаткове навчання на військових базах США, зокрема в Німеччині.

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