Гривня впевнено міцнішає: курс валют на 4 серпня

У четвер гривня в обмінниках зміцнилася і щодо долара, і щодо євро.

Курс гривні до долара в банківських обмінниках 4 серпня зміцнився на 80 копійок – до 39,50 грн/дол., щодо євро гривня зміцнилася на 1 грн – до 40,10 грн/євро.

Продати американську валюту в середньому можна за курсом 38,35 грн за дол., євро – 38,60 грн за євро.

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Нагадаємо, що офіційний курс гривні до долара від 21 липня 2022 року Нацбанком зафіксований на новому рівні. Так, він зріс на 25% - з 29,25 грн/дол. до 36,57 грн/дол. Таке рішення, зазначають у НБУ, ухвалене на тлі економічного стану України під час війни та зміцнення долара США до інших валют.

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