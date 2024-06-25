Скандал в Одеському порту: міжнародний оператор скасував перший захід судна, що відомо

Суднозахід до порту Одеси скасовано через проблеми з митним оформленням.

Контейнерний оператор MSC відмінив перший судозаход від початку повномасштабного вторгнення в порт "Одеса". Згідно з останным оновленням графіку суднозаходів від 20 червня, рейс був скасований.

Про це повідомляє Асоціація міжнародних експедиторів України у Facebook.

В Асоціації вважають, що причиною скасування рейсу стали безпідставні перевірки вантажів та затягування митного оформлення експортних контейнерів з сільгоспродукцією на невизначений період, через що вантаж блокується на невизначений строк, та здорожчується через додаткові витрати зі зберігання та демередж, які можуть досягати 2-3 тисяч доларів.

"Така діяльність роботи митниці ставить під загрозу запуск регулярного контейнерного сервісу до портів Великої Одеси. Нагадаємо, що MSC планує зʼєднати фідерним сполученням Одесу та один з найбільших турецьких середземноморських хабів – порт Текірдаг", – додають в АМЕУ.

Довідка: Компанія MSC перевозить контейнерні вантажі по всьому світу. Вона доправляє вантажі будь-якого типу у всіх напрямках морським, повітряним та наземним транспортом. MSC має у своєму розпорядженні великий флот суден для контейнерних перевезень і співпрацює з партнерами з різних галузей у всьому світі.

Нагадаємо, намагаючись вразити кораблі Військово-морських Сил ЗСУ, Росія 2 червня знову завдала терористичного повітряного удару по цивільних об’єктах, пошкодивши портову інфраструктуру.

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