Куди котиться світова економіка та як на це впливає війна в Україні

Війна РФ проти України серйозно похитнула позиції світової економіки і прискорила інфляцію у Європі. Однак масштабніша криза ще попереду. Політикам в усьому світі доводиться розвʼязувати проблему стримування інфляції й підтримки економічного одужання за часів кризи.Стає дедалі необхіднішою мережа світової безпеки та регіональних заходів для захисту економік від потрясінь.

Про це повідомляє Reuters, посилаючись на дослідження Швейцарського національного банку.

Аналіз впливу війни на економіку Німеччини, Великої Британії, Франції, Італії та Швейцарії, показує, що в четвертому кварталі 2022 року обсяг виробництва був би на 0,1-0,7% вищим без війни в Україні. А рівень інфляції в кожній із цих країн був би на 0,2-0,4% нижчим.

"Негативні наслідки війни, ймовірно, будуть набагато серйознішими в середньостроковій і довгостроковій перспективі, особливо щодо реальної економіки. Через один-два роки цей ефект, ймовірно, буде приблизно вдвічі більшим", — йдеться в доповіді.

Зазначається, що за економічними наслідками найбільше серед країн Євросоюзу постраждала Німеччина. Так, у четвертому кварталі 2022 року ВВП країни був би на 0,7% вищим, а інфляція була б на 0,4% нижчою в четвертому кварталі, якби не рішення Москви напасти на Україну.

Також сильно постраждала Велика Британія: обсяг економічного виробництва скоротився на 0,7%, а інфляція зросла на 0,2%.

Раніше повідомлялося, вторгнення Росії до України коштуватиме світовій економіці 2,8 трильйона доларів втрати виробництва до кінця наступного року — і навіть більше, якщо сувора зима призведе до браку енергоресурсів у Європі.