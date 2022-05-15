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Мінекономіки підняло ціну на бензин та знизило на дизпаливо

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Мінекономіки підняло ціну на бензин та знизило на дизпаливо

Фото: Associated Press

В Україні виник дефіцит пального на АЗС.

Міністерство економіки України опублікувало нові граничні ціни на пальне на другу декаду травня. 

Про це йдеться у повідомленні Мінекономіки.

Так, на підставі розрахунків НАК "Нафтогаз України" визначено середню вартість літра дизпалива (ULSD, 10 ppm), що становить 35,31 грн (-0,32 грн/л порівняно з 2 травня). Ціна літра бензину А-95 (Gasoline, 10 ppm) відповідно склала близько 33,36 грн (+2,17 грн/л порівняно з 2 травня).

Нагадаємо, в Україні виник гострий дефіцит палива на АЗС. Аби розв'язати проблему - уряд підвищив граничні ціни на бензин і дизпаливо на 40-43%. Заступник голови Офісу президента Ростислав Шурма зазначив, що Україна створить запас пального на декілька місяців наперед, який російські окупанти не зможуть знищити. 

Наразі триває робота над вузлами перевантаження на залізниці та нестандартними логістичними маршрутами через порти Чорного моря, Балтики та Адріатики. Логістика постачання пального змінилася.

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