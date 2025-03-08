На ринках здорожчав популярний серед українців овоч

На українських ринках і в магазинах зросли ціни на імпортні томати. Залежно від якості - їхня вартість в середньому на 25% дорожче, ніж наприкінці минулого тижня.

Про це повідомили аналітики EastFruit.

Таку цінову тенденцію експерти проєкту пояснюють скороченням пропозиції в Україні імпортного томату. Зокрема, виробництва Туреччини. Це пов’язано зі зниженням імпорту із цієї країни через несприятливі погодні умови в країні-виробнику.

За інформацією фахівців, попереднього тижня імпортери та гуртові компанії були зосереджені на розпродажу томату, який вони закупили ще на початку лютого поточного року. Тоді низькі темпи торгової активності не сприяли реалізації всіх наявних обсягів продукції. Водночас нові постачання на український ринок минулого тижня здійснювалися в мінімальних обсягах. Таким чином, вже від початку березня виник дефіцит помідорів, що дозволило імпортерам підвищити ціни.

Зазначається, вже від наступного тижня в Україні очікується збільшення постачання томату з Туреччини, що дозволить збалансувати ринок і, відповідно, стабілізувати ціни.

Нагадаємо, зростання цін на картоплю, яке спостерігалося на українському ринку наприкінці зими, в березні призупинилося, до чого призвів спад торгової активності в цьому сегменті.

Читайте також: