Надбавка до пенсії: хто і як може отримати виплати

В Україні пенсіонери можуть збільшити розмір виплат за рахунок надбавок – а саме доплати за віком: ті, кому виповнилось 70 років додатково отримують 300 грн, 75 років – 456 грн, 80 років – 570 грн. Йдеться про громадян, розмір пенсії яких не перевищує 10 340 грн.

Про це ефірі телемарафону розповіла керівниця управління пенсійного забезпечення Головного управління ПФУ в Закарпатській області Вікторія Поляковська.

Також пенсіонери можуть отримати надбавки за кожен повний рік страхового стажу, що перевищує 35 років для чоловіків і 30 років – для жінок.

В такому випадку розмір пенсії збільшується на 1%, однак не більше, ніж на 1% від прожиткового мінімуму для осіб, які втратили працездатність (2361 грн). Тобто максимальний розмір доплати становить 23,61 грн за кожен додатковий рік стажу.

Проте, як зазначила Поляковська, в Україні є надбавки, які встановлюються автоматично, а є такі, щодо яких потрібно звертатися. Наприклад, доплата за понаднормовий стаж призначається автоматично, коли людина звертається за призначенням пенсії.

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"Наступні доплати, де не потрібно звертатися і вони призначаються автоматично, це якщо особа досягає 65-річного віку і має необхідний стаж: жінка 30 років, чоловік 35 років. Їм встановлюється доплата, якщо розмір пенсії не перевищує 40% від мінімальної зарплати. Від 1 січня мінімальна зарплата підвищилась і становить 7100 грн", – вказала представниця ПФУ.

Відповідно, якщо у 65-річної людини, яка має необхідний стаж, розмір пенсії менше, ніж 2840 грн, їй встановлюється відповідна доплата. Це стосується і 70-річних, 75-річних і 80-річних.

Деякі надбавки передбачають подання документів та відповідної заяви. Йдеться про надбавки на непрацездатних неповнолітніх дітей, якщо пенсіонер має на своєму утриманні неповнолітню дитину і не працює. Для цього треба подати заяву та свідоцтво про народження дитини.

Громадяни, які вийшли на пенсію згідно із загальнообов'язковим державним страхуванням, отримують по 150 грн. Але пенсіонерам-військовослужбовцям встановлюється надбавка у розмірі 50% прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб. Таку надбавку перераховують щоразу при зміні прожиткового мінімуму.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: Пенсійні надбавки! Хто і як може отримати?

Нагадаємо, українські пенсіонери можуть отримати додаткові виплати від ООН – яка категорія і про які суми йдеться.

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