Надбавка к пенсии: кто и как может получить выплаты

В Украине пенсионеры могут увеличить размер выплат за счет надбавок – а именно доплаты по возрасту: те, кому исполнилось 70 лет, дополнительно получают 300 грн, 75 лет – 456 грн, 80 лет – 570 грн. Речь идет о гражданах, размер пенсии которых не превышает 10 340 грн.

Об этом в эфире телемарафона рассказала руководитель управления пенсионного обеспечения Главного управления ПФУ в Закарпатской области Виктория Поляковская.

Также пенсионеры могут получить надбавки за каждый полный год страхового стажа, который превышает 35 лет для мужчин и 30 лет – для женщин.

В таком случае размер пенсии увеличивается на 1%, однако не более чем на 1% от прожиточного минимума для лиц, потерявших трудоспособность (2361 грн). То есть, максимальный размер доплаты составляет 23,61 грн за каждый дополнительный год стажа.

Однако, как отметила Поляковская, в Украине есть надбавки, которые устанавливаются автоматически, а есть такие, по которым нужно обращаться. К примеру, доплата за сверхурочный стаж назначается автоматически, когда человек обращается за назначением пенсии.

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"Следующие доплаты, где не нужно обращаться и они назначаются автоматически, это если лицо достигает 65-летнего возраста и имеет необходимый стаж: женщина 30 лет, мужчина 35 лет. Им устанавливается доплата, если размер пенсии не превышает 40% от минимальной зарплаты. С 1 января минимальная зарплата повысилась и составляет 7100 грн", – указала представитель ПФУ.

Соответственно, если у 65-летнего человека, имеющего необходимый стаж, размер пенсии меньше 2840 грн, ему устанавливается соответствующая доплата. Это касается и 70-летних, 75-летних и 80-летних.

Некоторые надбавки предусматривают предоставление документов и соответствующего заявления. Речь идет о надбавках на нетрудоспособных несовершеннолетних детей, если пенсионер имеет на своем иждивении несовершеннолетнего ребенка и не работает. Для этого нужно подать заявление и свидетельство о рождении ребенка.

Граждане, вышедшие на пенсию согласно общеобязательному государственному страхованию, получают по 150 грн. Но пенсионерам-военнослужащим устанавливается надбавка в размере 50% прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц. Такую надбавку пересчитывают каждый раз при изменении прожиточного минимума.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Пенсионные надбавки! Кто и как может получить?

Напомним, украинские пенсионеры могут получить дополнительные выплаты от ООН – какая категория и о каких суммах идет речь.

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