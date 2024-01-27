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Кулеба рассказал, когда Украина сможет обеспечить контроль за своим небом

Кулеба рассказал, когда Украина сможет обеспечить контроль за своим небом

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба/Скриншот / Фото: скриншот с видео

Глава МИД считает реалистическим обеспечение в этом году контроля над украинским небом.

Установка контроля над украинским небом возможна уже в этом году, если Украина получит в достаточном количестве самолеты F-16, дроны соответствующего класса, средства РЭБ и ракеты.

Об этом заявил министр иностранных дел Дмитрий Кулеба на совместной со своим литовским коллегой Габриелюсом Ландсбергисом пресс-конференции в Киеве, сообщает "Укринформ".

"Все реалистично, и этому научила нас война. Если мы получим F-16, если у нас будут собственные боевые и разведывательные дроны — именно в этом важность нашего сотрудничества с Литвой, если у нас будут средства РЭБ и ракеты, мы будем контролировать наше небо. Это все достижимо", – говорит Кулеба.

По его словам, эти решения реализуются, и "ничего беспрецедентного здесь нет, просто необходимо получить все эти элементы в достаточном количестве и в должное время".

"Именно над этим мы работаем, и именно поэтому Европейский фонд мира очень важен, он создаст дополнительные возможности и средства для обеспечения этих элементов для Украины", — подытожил глава МИД.

Ранее военно-политический обозреватель Александр Коваленко объяснил, как истребители F-16 вытеснят самолеты РФ с украинского неба.

Напомним, в Пентагоне назвали сроки поставок первых истребителей. В Минобороны США рассчитывают, что ВСУ уже в этом году получит первые самолеты, а также соответствующую инфраструктуру и запасные части.

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