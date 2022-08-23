НБУ встановив паритет між доларом і євро: офіційний курс валют

Курс гривні щодо євро зріс майже на 18 копійок.

Згідно з офіційним курсом Національного банку України, 23 серпня курс гривні щодо євро зріс майже на 18 копійок. Відносно долара гривня залишається на тому ж рівні.

Фото: Національний банк України

Нагадаємо, НБУ дозволив українцям купувати банківське золото. Нацбанк надав право банкам продавати клієнтам банківські метали з фізичною поставкою у відділеннях. Відповідне рішення набрало чинності 20 серпня.

У Нацбанку очікують, що це рішення сприятиме подальшій стабілізації ситуації в готівковому сегменті валютного ринку завдяки частковій переорієнтації попиту на готівкову іноземну валюту в банківські метали.

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