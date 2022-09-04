Німеччина виділить 200 млн євро для українських втікачів від війни

Уряд Німеччини надасть Україні додатково 200 млн євро для фінансування програм допомоги внутрішньо переміщеним особам, яким довелося покинути свої домівки після повномасштабного вторгнення Росії.

Про це заявила федеральна міністерка економічного спіробітництва та розвитку Свенья Шульце, повідомляє Reuters.

Таку заяву чиновниця зробила незадовго до візиту до Німеччини прем'єр-міністр України Дениса Шмигаля. Очільник українського уряду в понеділок, 5 вересня, відвідає Берлін, де зустрінеться з канцлером Німеччини Олафом Шольцем.

"Я поговорю з прем'єр-міністром Шмигалем про те, як ми можемо продовжувати підтримувати український уряд в турботі про переміщених осіб. Гроші призначені для того, щоб допомогти переміщеним особам в Україні продовжувати забезпечувати себе всім необхідним", - зауважила Шульце.

Нагадуємо, що власники житла, які допоможуть з проживанням ВПО, можуть отримати компенсацію від держави в розмірі приблизно 450 гривень на місяць за кожну прийняту особу.

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