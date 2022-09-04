Астрологічний прогноз на 4 вересня

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: день несприятливий для нових починань – рекомендується відмовитись від роботи, благо, на календарі вихідний день.

Символ дня: кажан.

Стихія дня: Вогонь.

Енергетика дня: день сприятливий для активних дій, але – з однією умовою: вони мають бути спрямовані на реалізацію давніх – перевірених та розроблених – ідей.

Щасливий день: 9.

Щасливий колір: помаранчевий, коричневий.

Щасливі камені дня: серпентин, моріон.

За яку частину тіла відповідає: серцево-судинна система.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, можуть виявитися досить серйозними, але за своєчасного та правильного лікування минають без сліду для організму. Можуть загостритися хронічні захворювання, пов'язані з серцем та судинами, тому варто пам'ятати про своєчасне прийом ліків, дієту та прогулянок на свіжому повітрі.

Сни дня: сни нинішньої ночі не мають жодного значення — нічого, крім неприємного післясмаку, вони не принесуть.

Афоризм дня: "Лад необхідний дурням, а геній панує над хаосом" (Альберт Ейнштейн).

Геометричні фігури дня: трикутник.

Ангел-охоронець дня: Амас – дарує своїм підопічним таланти у різних галузях мистецтва.

Магія та містика дня: можна звертатися по допомогу до язичницьких богів – насамперед Перуна.

Табу дня: під забороною перебувають ворожіння на кохання.

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