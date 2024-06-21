ПриватБанк тимчасово припиняє всі платежі: в чому причина

Під час "тайм-ауту" будуть заблоковані операції з банківськими картками, а також робота банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку.

ПриватБанк повідомив, що у ніч проти суботи 22 червня операції з картками будуть "на паузі" з 00:00 до 07:00 години.

Про це повідомили в Telegram-каналі фінансової установи.

У повідомленні йдеться, що банк проводить планові регламентні роботи процесингового центру, щоб збільшити потужності та безпеку обробки зростаючих обсягів операцій із платіжними картками.

"У період проведення робіт 22 червня з 00:05 і до 07:00 години ранку, банк тимчасово призупинить проведення операцій з картками. Аналогічний "тайм-аут" триватиме у роботі банкоматів, терміналів самообслуговування та POS-терміналів банку", – – попередили клієнтів.

У Приват Банку пояснили, що процесинговий центр щогодини обробляє у середньому до 3 млн операцій з картками, але у нічний час їх кількість зменшується. Тому зазвичай регламентні роботи проводяться саме вночі, коли більшість клієнтів не здійснюють операцій.

Клієнтів банку попросили спланувати свої дії і зробити заплановані на нічний час платежі заздалегідь, чи відкласти їх кілька годин.

Нагадаємо, ПриватБанк продовжив термін дії всіх карток. Платіжні картки, випущені до 1 серпня 2023 року, будуть діяти ще два роки понад дату, зазначену на картці.

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