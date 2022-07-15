Путін готує економіку РФ до тривалої війни: підписав закон про "спеціальні заходи"

Підписаний російським президентом закон дозволяє запроваджувати понаднормову працю і примусово залучати компанії до виконання державного замовлення для потреб російської армії.

У четвер, 14 липня, президент Російської Федерації підписав закон про "спеціальні заходи" в економіці під час проведення російською армією так званих "операцій" за кордоном.

Повідомлення про це з’явилося на офіційному інтернет-порталі правової інформації РФ.

Відтепер у Трудовому кодексі РФ з'явилося положення про залучення працівників "окремих організацій" до роботи понаднормово, вночі, у вихідні та свята, а також про зміну порядку надання відпусток.

Насамперед йдеться про організації військово-промислового комплексу РФ.

Крім того, уряду Росії надається право розконсервувати мобілізаційні потужності та об'єкти та розбронювати матеріальні цінності державного резерву.

Раніше видання Forbes повідомляло, що у пояснювальній записці до законопроєкту йдеться про "короткострокову підвищену потребу" в ремонті озброєнь, військовій техніці та забезпеченні матеріально-технічними засобами, яка з’явилася після воєнного вторгнення до України. Тому потрібно "тимчасово зосередити зусилля в окремих галузях економіки" та "дозавантажити" оборонні підприємства.

Нагадаємо, спільні зусилля демократичного світу завдають дедалі більшої шкоди російській економіці. Зараз Росія є світовим лідером за кількістю запроваджених санкцій (понад 5500), випередивши навіть Іран.

Діряве ембарго приноситиме Росії 6 мільярдів доларів на рік

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